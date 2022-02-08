110年失業率3.9% 南市連續3年六都最低

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）依行政院主計總處統計資料，台南市民國110年失業率為3.9%，低於全國失業率3.95%。這項數字與台中市、高雄市並列六都最低，也是自108年到110年連續3年失業率為六都最低。

台南市政府勞工局今天公布相關數據。110年下半年各年齡層失業率方面，其中「35到39歲」失業率1.7%，比110年上半年3.9%減少2.2%，減少幅度最大；其次「30到34歲」失業率2.1%，比110年上半年4.0%減少1.9%，顯示台南市110年推動各項就業服務及職業訓練在30~39歲青壯年期間效益最大。

勞工局長王鑫基說，台南自108年到110年已連續3年失業率為六都最低，雖受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對國內產業及就業市場造成衝擊，勞工局持續推動各項就業服務與職業訓練措施。

依職訓就服中心數據，110年辦理430場小型徵才活動及1場中型、4場大型就業博覽會，邀集1668家廠商提供7萬2717個工作機會；在疫情緊張期間的6至8月辦理87場線上徵才活動，提供3117個工作機會，就業服務不中斷。

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此外，為協助失業者習得一技之長及在職者提升工作職能，勞工局辦理電腦、餐飲、美容美髮、照顧服務等多元訓練，110年培育1774人，訓後就業率達8成，人才培育獲勞動部勞動力發展署TTQS(人才發展品質管理系統)金牌殊榮外，另照服訓練業務榮獲勞動部勞動力發展署優等肯定。

職訓就服中心新聞稿表示，將持續推動各項就業服務，並配合中央各項紓困措施協助市民就業，年後分別在永康、善化、新營、安南、南區、西港、安平、新市、北區、六甲、學甲、東區等地辦理徵才活動，相關活動訊息可上勞工局網站https://web.tainan.gov.tw/labor/查詢，電洽06-6330820。（編輯：孫承武）1110208