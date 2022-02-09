鹿草聖家貧民醫院荒廢漏水 地方人士搶救歷史文物

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天主教耶穌會1961年在嘉義鹿草開設聖家貧民醫院，2名曾獲得醫療奉獻獎、來自匈牙利的天主教神父葉由根、修士晁金名曾在此服務多年，如今荒廢逾30年，院內還留有不少診療文件與醫療器具，但近來屋頂漏水，所幸文史工作者及時搶救，避免歷史文物消失。（蕭英偉提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）榮獲醫療奉獻獎葉由根神父、晁金名修士曾服務過的嘉義鹿草聖家貧民醫院荒廢逾30年，將設偏鄉醫療博物館，近日屋頂漏水浸濕文件及醫療器具，文史工作者及時搶救避免歷史文物消失。

天主教耶穌會1961年在鹿草開設的聖家貧民醫院荒廢已逾30年，2名曾獲得醫療奉獻獎、來自匈牙利的天主教葉由根神父、晁金名修士，在此服務多年，留下不少診療的文件與醫療器具，社團法人關愛故鄉公共服務協會與天主教會嘉義教區合作，計畫在此成立偏鄉醫療博物館。

關愛故鄉公共服務協會常務理事蕭英偉今天告訴中央社記者，聖家貧民醫院屋頂因年久失修破損，過年期間下雨，屋頂漏水浸濕存放2樓具歷史性的各式醫療文件與器具，近日動員志工搶救，及時保住這批物件，避免成立醫療博物館的計畫受阻。

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蕭英偉說，聖家貧民醫院產權為天主教會所有，去年嘉義教區同意將2樓轉型成醫療博物館，1樓作人口老化在宅醫療工作基地，但尚未談到屋舍的整修，這部分會與嘉義教區再協商。

嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪，7日與關愛故鄉公共服務協會成員開會，瞭解目前活化聖家貧民醫院遇到的困難。郭凱迪接受中央社記者訪問表示，縣府可以協助申請社區規劃師駐地輔導計畫與中央部會地方創生計畫的補助，整修破損屋頂。（編輯：陳仁華）1110209

嘉義鹿草聖家貧民醫院荒廢已逾30年，近日屋頂漏水浸溼不少院內遺留的文件及醫療器具等，所幸有文史工作者及時搶救，避免歷史物件消失。（蕭英偉提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月9日

嘉義鹿草聖家貧民醫院荒廢逾30年，未來擬設置醫療博物館，不過目前建物內部老舊，須待全面整修後才能使用。（郭凱迪提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月9日