台北雙子星2/10都審 捷運局盼今年底動工

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市都審會10日審議雙子星開發案，主委黃一平今天說，將討論停車動線等細節；北市捷運局指出，若都審通過，後續有環差等程序，估25日送環差修正報告，期盼今年底動工。

台北市都市設計審議委員會10日將審議台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合開發新建工程案（雙子星案）。都審會去年9月30日開第1次會議，委員認為，開發單位提出內容公益空間不足，且應融合附近古蹟景觀等要求。

台北市都市發展局長、都審主委黃一平今天接受媒體電話訪問說，上次經都審會委員討論，確定雙子星開發案建築量體內容，但針對廣告物設置內容及方式、開放性公共空間、停車動線等細項，要求開發單位補充資料後續審。

他表示，雙子星開發案審查程序還包含10日都審會及環保局後續召開環差案，都審、環差通過後，開發單位才能申請建築執照。

台北市捷運工程局副局長王偉接受媒體電訪時說，雙子星開發案若都審通過，將依都審會及環評要求，修正相關圖說及內容，之後再提環差修正報告，預估25日送出報告。

他指出，目前評估雙子星開發案將在4月間申請建築執照，期盼今年底能動工，仍要依各委員會審查結果而定。

依捷運局資料，C1、D1開發案配合都市設計審議與環評後，要提環差報告並送審，預定2月25日修正環境影響差異分析報告後，將送台北市環境影響評估審查委員會審議，通過後才能申請建照。（編輯：李亨山）1110209