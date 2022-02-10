屏東3路段超速嚴重 區間測速3/1啟動

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屏東縣警察局10日表示，佳冬鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道因超速違規情形嚴重，增設「科技執法－區間平均速率自動偵測」設備，將自3月1日起正式啟用，以加強速度管理，減少交通事故發生。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月10日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東縣警察局今天表示，佳冬鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道因超速違規情形嚴重，增設「科技執法－區間平均速率自動偵測」設備，3月1日起啟動。

屏東縣警察局發布新聞稿表示，佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段為前往恆春、墾丁熱門觀光區必經之路，另南迴公路（包含台9線草埔森永隧道）更是往來台東與屏東主要幹道，因路幅寬廣筆直，紅綠燈較少，成為易超速肇事路段。

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縣警局在這3處路段增設「科技執法－區間平均速率自動偵測」設備，警局表示，裝置已通過標檢局檢定，並取得資安驗證相關報告，證明沒有資安疑慮，將自3月1日起正式啟用執法，以加強速度管理，減少交通事故發生。

屏東縣警察局長劉印宮透過新聞稿表示，執法並非搶錢，是為降低交通事故發生及嚴重性，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣，遵循速限行駛。（編輯：張雅淨）1110210