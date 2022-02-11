屏市萬年溪水環境營造復興公園 獲台灣景觀大獎

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣政府進行萬年溪水環境營造，今年以「萬年溪水環境營造-復興公園」，獲第9屆台灣景觀大獎環境設施類優質獎。

縣政府今天發布新聞稿表示，縣府重視水環境營造，繼萬年公園獲得2020中華民國景觀學會舉辦的台灣景觀大獎優質獎後，今年又以「萬年溪水環境營造-復興公園」再度榮獲「第9屆台灣景觀大獎」環境設施類優質獎。

縣府表示，2個萬年溪水環境營造的公園獲獎，為萬年溪歷經10多年的整治和周邊環境、綠地的結合，邁向新的里程碑，未來縣府也會持續努力，提供民眾更多優質的水環境公園綠地。

縣府水利處表示，屏東市復興公園去年4月開放，總面積約6.8公頃，改善陸域面積約5.1公頃，水域面積約1.7公頃，水域的形成主要是藉由自立路改建為拱橋來將復興公園和萬年溪做串聯，使得萬年溪的生態系統得以和公園綠地更加的緊密。

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水利處指出，這樣的串聯提供更棒的都市生態觀察場域，又可兼具承擔萬年溪因洪峰時期的豐沛雨量，並作為都市中微型的滯洪空間，透水的池底也兼具涵養地下水源的功能。

縣府表示，今年的屏東萬年溪彩燈節，也首次將燈光布置從萬年溪延伸進復興和萬年2座公園內，使得燈節活動更加豐富，在整體空間利用上和燈節變化及多樣性更甚以往，讓復興、萬年公園和萬年溪的結合更加成功，創造佳績。（編輯：黃世雅）1110211