彰縣消防局主管大風吹 內勤調外勤強化救災技能

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣消防局人事大風吹，今天將4名內勤主管轉調外勤，3名外勤大隊長轉調消防局內勤單位；消防局長施順仁說，希望欠缺救災實務經驗的主管轉外勤後，能強化消防救災技能。

彰化消防局發布新聞稿指出，消防局進行內外勤一級單位主管人事調整作業，4名內勤主管轉調外勤，3名外勤主管調內勤；其中災害搶救科長張恭維調任第1大隊長，災害管理科長葉明波調任第2大隊長，教育訓練科科長詹江洲調任第3大隊長，行政科長楊宗文調任第5大隊長；至於救災救護指揮科長林明緯則調任教育訓練科長。

原本擔任外勤的第1大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科科長，第2大隊長徐溫聰調任災害管理科長，第5大隊長張順享調任第4大隊大隊長，第4大隊長葉清添調任災害搶救科長，職務異動人員將統一在2月15日上午8時前辦妥到、離職手續。

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彰化縣消防局長施順仁接受媒體聯訪指出，這次調動是依個人專長輪調，尤其是長期待在內勤單位、欠缺救災實務經驗的科長，希望能透過輪調站上第1線指揮救災，強化消防救災專業技能，同時培育全方位專業職能，有利提升消防局團隊士氣。

1名彰縣消防局消防隊員則說，部分內勤主管一做就是好幾年，處理事情都是以內勤角度來思考，希望內外勤主管對調後，原本擔任內勤的主管轉調外勤能熟悉外勤工作內容，也更了解基層消防員辛勞。（編輯：郭諭儒）1110211