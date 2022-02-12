台東空域活動新亮點 推廣高空跳傘運動觀光

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台東縣政府和安捷航空合作發展高空跳傘活動，將先以專案活動的方式進行推廣，預計4月在活水湖有精彩演出。中央社記者盧太城台東攝 111年2月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）繼飛行傘、熱氣球後，台東空域活動將再添新亮點。台東縣政府和安捷航空合作發展高空跳傘活動，將先以專案活動的方式進行推廣，預計4月在活水湖有精彩演出。

台東縣政府與中華民國大專院校體育總會、安捷飛航訓練中心、輔仁大學以及中央和地方機關於日前舉辦「111年度高空跳傘運動觀光發展座談會」討論台東空中跳傘旅遊產業發展。

台東副縣長王志輝今天接受中央社記者訪問表示，台東依山傍海景色優美，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，高空跳傘將是台東下一個領先全台推動的空域活動。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，高空跳傘已在國際間認定為一種紓壓的極限運動，相當符合後疫情時代，民眾追求養生、紓壓的旅遊型態。雖然目前國內除了軍事跳傘外，民間跳傘因涉及法規等營運管理和安全議題，尚無法成為一種全民運動，未來縣府會持續努力與各中央權責單位研商，推動高空跳傘活動常態化、產業化。

余明勳表示，去年安捷航空引進的9人座飛機就具備高空跳傘功能，初期以載客空中導覽為主，接著就會開始從事空中跳傘旅遊活動。

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余明勳表示，目前將先以專案活動的方式來進行高空跳傘推廣，第一波活動將於今年4月在台東舉辦的國際鐵人三項運動賽事Challenge Taiwan登場，邀請國外專家好手在開幕中帶來高空跳傘演出。

余明勳表示，包括大專體總會長江漢聲、安捷飛航訓練中心皆表示，高空跳傘活動在國外行之有年，很開心台東有這樣優質的空域環境可以領先全台發展高空跳傘，期待未來可以成為體育專項並且遵循熱氣球模式成為新的空中產業，讓民眾不用出國也能體驗高空跳傘。（編輯：謝雅竹）1110212