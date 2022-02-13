桃園市公私立幼兒園14日開學 市府清消嚴格管控

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市公私立幼兒園14日將正式開學，教育局今天表示，各幼兒園都已完成清潔消毒工作，學童在入園前都要測量體溫、進行手部消毒、實聯制並全程配戴口罩，用餐須使用防疫隔板。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃園市公私立幼兒園延至2月14日開學，桃園市政府教育局晚間表示，市府在幼兒園停課後，就視幼兒園規模大小，分別核發新台幣1萬元、1萬5000元及2萬元，補助各園購買酒精、口罩及快篩等防疫物資。

教育局指出，為了提早為開學作準備，市府在開學前，就已請環保局清潔大隊到各公私立及非營利幼兒園消毒，並請各園加強教室、廚房及幼童車等處加強清潔消毒，開學前也針對幼童經常接觸的手把、物品、教具、桌椅等再次加強清潔消毒。

教育局強調，市府已要求幼兒園在開學前成立防疫小組，盤點防疫物資、網卡及平板等設備；學童在入園前要進行體溫量測、手部消毒、實聯制並全程配戴口罩；在校內用餐時也需全面使用防疫隔板，不交談也不分食。至於幼兒的家庭成員也需每天自主健康監測體溫，並記錄於家庭聯絡簿。

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教育局表示，未完整接種2劑疫苗的教職員，每週須提供快篩或PCR陰性證明，並鼓勵儘速接種第3劑疫苗。各項集會活動儘量改採線上舉辦，實體進行者須維持適當社交距離，另外教具用品須加強清消，教室空間須保持通風。

此外，市府指示，2月底前畢業旅行及校外教學須暫停或延期辦理；師生也要落實生病不上課、不上班原則，為提高防疫規格，市府將採取學校1人確診，全校停課14天的規定。（編輯：陳仁華）1110213