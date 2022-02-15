因應少事法修法 屏警將進用9名社工員推展工作

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）少年事件處理法將犯罪邊緣的曝險少年，從司法機關改由縣市輔導委員會先行輔導，屏東縣警察局決定擴充少年輔導委員會人力，將進用社工督導1名及8名社工員推展工作。

屏東縣警察局長劉印宮透過新聞稿表示，少年事件處理法於民國108年6月19日修正公布，將犯罪邊緣的曝險少年，從原先移送司法機關，改由各縣市少年輔導委員會輔導，即「行政輔導」先於「法律處罰」。

這個政策訂於112年7月1日實施，劉印宮指出，為了讓少年輔導委員會跨網絡整合及專業輔導功能得以充分展現與發揮，他積極向中央申請社安網補助經費，擴充少年輔導委員會人力，並向縣政府爭取辦公廳舍整建經費，以利未來曝險少年行政輔導先行工作的推動。

劉印宮表示，因應曝險少年行政先行工作推展，今年預計將進用社工督導1名、社工員（師）8名，預計3或4月公告招聘。

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縣警局表示，屏東縣「少年輔導委員會」團隊109年至110年期間，己追蹤輔導毒品、詐欺等偏差行為少年40人次，針對個案滾動式修正輔導方針。

曝險少年是指12歲以上18歲未滿之人，有下列3種情形之一時，有保障其健全自我成長之必要者，包括無正當理由經常攜帶危險器械者；有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律者；或犯罪未遂而為法所不罰之行為者。（編輯：郭諭儒）1110215