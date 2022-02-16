更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
首頁 / 地方

嘉縣第一座樂齡運動館 導入AI器材延緩失能

2022/2/16 15:39（2/16 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣民雄樂齡運動館，也是縣內第一座樂齡運動館，16日落成啟用，縣長翁章梁（前右4）、立委陳明文（前右5）等人出席啟用典禮。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月16日
嘉義縣民雄樂齡運動館，也是縣內第一座樂齡運動館，16日落成啟用，縣長翁章梁（前右4）、立委陳明文（前右5）等人出席啟用典禮。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣第一座樂齡運動館，今天在民雄鄉落成啟用，館內設置不老活力中心，引入AI人工智慧健身器材，評估、分析使用者全身功能，提供有效精準運動，延緩失能、失智。

嘉義縣民雄樂齡運動館，也是縣內第一座樂齡運動館，今天落成啟用，縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、弘道老人福利基金會執行長李若綺等人出席啟用典禮。

李若綺導覽時指出，弘道老人福利基金會與公所合作，在運動館1樓打造不老活力中心，引進AI人工智慧健身器材，為使用者評估分析全身動作，依使用者的生理情況，提供有效精準的運動，舒緩症狀或協助回復日常身體功能，延緩失能、失智。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

翁章梁接受媒體聯訪表示，樂齡運動館提供長輩一個舒適的運動場域，在運動指導員從旁指導下，讓長輩能透過運動舒緩、調整狀態，相信對民雄鄉親來說是很大的福音，歡迎大家多多使用。

嘉義縣政府表示，民雄樂齡運動館為地上2層建築，教育部體育署補助新台幣3870萬元，民雄鄉公所自籌1715萬元，共斥資5585萬元打造；設有中高齡運動設備及複合式運動空間運動場館，提供長輩舒適的運動場域。（編輯：陳仁華）1110216

嘉義縣第一座樂齡運動館16日在民雄鄉落成啟用，引入AI人工智慧健身器材，評估、分析使用者全身功能，提供有效精準運動，延緩失能、失智。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月16日
嘉義縣第一座樂齡運動館16日在民雄鄉落成啟用，引入AI人工智慧健身器材，評估、分析使用者全身功能，提供有效精準運動，延緩失能、失智。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族