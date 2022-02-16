嘉縣第一座樂齡運動館 導入AI器材延緩失能

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嘉義縣民雄樂齡運動館，也是縣內第一座樂齡運動館，16日落成啟用，縣長翁章梁（前右4）、立委陳明文（前右5）等人出席啟用典禮。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣第一座樂齡運動館，今天在民雄鄉落成啟用，館內設置不老活力中心，引入AI人工智慧健身器材，評估、分析使用者全身功能，提供有效精準運動，延緩失能、失智。

嘉義縣民雄樂齡運動館，也是縣內第一座樂齡運動館，今天落成啟用，縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、弘道老人福利基金會執行長李若綺等人出席啟用典禮。

李若綺導覽時指出，弘道老人福利基金會與公所合作，在運動館1樓打造不老活力中心，引進AI人工智慧健身器材，為使用者評估分析全身動作，依使用者的生理情況，提供有效精準的運動，舒緩症狀或協助回復日常身體功能，延緩失能、失智。

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翁章梁接受媒體聯訪表示，樂齡運動館提供長輩一個舒適的運動場域，在運動指導員從旁指導下，讓長輩能透過運動舒緩、調整狀態，相信對民雄鄉親來說是很大的福音，歡迎大家多多使用。

嘉義縣政府表示，民雄樂齡運動館為地上2層建築，教育部體育署補助新台幣3870萬元，民雄鄉公所自籌1715萬元，共斥資5585萬元打造；設有中高齡運動設備及複合式運動空間運動場館，提供長輩舒適的運動場域。（編輯：陳仁華）1110216