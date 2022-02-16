陽光建北加油站開幕 開站員工從客訴戶變銷售王

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）陽光基金會建北加油站今天開幕，作為開站員工的阿傑分享，罹患小兒麻痺致右腳萎縮的他中年才轉職陽光加油站，從客訴戶變銷售王，「給我們機會，我們一定會做得更好。」

陽光基金會今天在建北加油站舉行開幕儀式，陽光建北加油站是陽光基金會繼市民加油站後所經營的第2家加油站，以社會事業經營模式服務4種類別身心障礙人士，透過職務再設計、心理支持、體適能訓練、認知訓練、儲蓄安養信託等服務，支持身心障礙者獲得自信、自立與自主的人生。

原在陽光市民加油站擔任加油員的阿傑，將成為建北加油站開站員工。阿傑說，5年多前因身體不堪長期勞動工作，中年轉業至陽光加油站，但因個性內向倔強、不敢正眼看人，一開始常因臉色、態度口氣不佳遭客訴，還好有陽光就服老師、站長細心觀察，建議阿傑可至身心科就醫尋求幫助。

甚至在就服老師、站長多方鼓勵下，阿傑投入學習產品銷售及帳務工作，經穩定服藥及努力學習從未碰過的電腦，阿傑竟然從客訴戶搖身一變，成為顧客指定購買公益商品的銷售王，現在的阿傑不僅與顧客互動良好、且常因親切的服務態度獲顧客肯定與稱讚。

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阿傑感性地說，從前的他自卑又孤僻，非常謝謝陽光基金會願意相信他，給他向上學習的機會，「希望大家多給我們服務機會，我們一定會做得更好」，他更開心分享，近期參與陽光體適能課程，明顯感受到體耐力改善，相信自己的工作壽命一定能被延長。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光自經營加油站成立以來，常看到有許多繞遠路專程來加油的忠誠顧客，為了籌備陽光建北加油站的開幕，站長與全體員工緊鑼密鼓不斷加強訓練，歡迎舊雨新知前來為員工們加油打氣。（編輯：謝雅竹）1110216