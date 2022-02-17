更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情14/300

北市南湖國小家長確診 衛生局安排48人採檢

2022/2/17 19:12（2/17 19:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市內湖區南湖國小傳出有學生家長確診COVID-19，衛生局表示，將安排校園及補習班48人採檢。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台北市內湖區南湖國小傳出有學生家長確診COVID-19，衛生局表示，將安排校園及補習班48人採檢。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市內湖區南湖國小傳出有學生家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局表示，這名學生家長為新北個案，學生1採結果為陰性，將安排校園及補習班48人採檢。

台北市南湖國小今天傳出有學生遭匡列居家隔離，衛生局表示，這名學生家長為新北市個案19930，學生目前PCR採檢結果為陰性，已與教育局協調安排校園及補習班等48人到聯合醫院忠孝院區採檢。

南湖國小校長汪明芳接受媒體電訪表示，有家長上午主動通報確診，並表示其子女也遭匡列居家隔離，所以這名學生今天就沒有到校了，但校方已提供同班師生快篩劑，並主動消毒校園，同時通知全校留意健康。

汪明芳強調，不希望造成過度恐慌，目前沒有預防性停課的規劃，但實際情況仍會依照市府指示統一處理。

台北市教育局說明，確實有學生家長確診，但因位這名學生僅是被匡列居家隔離，並不是確診，所以暫時不會實施停課等措施，將配合衛生局疫調及安排。（編輯：卞金峰）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀