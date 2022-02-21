寒流來襲 嘉縣2天10件OHCA啟動低溫關懷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）寒流襲台，各地氣溫偏低，嘉義縣消防局19日起至今天中午，受理急病OHCA（到院前心肺功能停止）狀態件數10件。嘉義縣府啟動低溫關懷機制，發放街友禦寒衣物及物資。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，嘉義縣消防局統計19日中午至今天中午，受理急病救護件數計59件，其中急病OHCA狀態的件數有10件。

近日氣溫偏低，嘉義縣啟動低溫關懷機制，訪視街友送暖，嘉義縣目前有14名列冊街友，其中1名住院、1名安置，目前有12名街友棲息在街頭，除了解街友禦寒情況外，並勸導入住庇護安置處所避寒。

嘉義縣政府社會局發布新聞稿表示，社會局結合嘉義縣志願服務協會，在低溫期間，持續關懷訪視散居各鄉鎮街頭的街友，依需求適時發放禦寒衣物及物資，同時連結平價旅館、社區活動中心及嘉義縣庇護場所等，讓街友能安心入住，度過寒冷夜晚。

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衛生福利部嘉義醫院心臟內科醫師李聖楷表示，近日低溫動輒10度以下，體感溫度伴隨雨天更低，導致全國發生多起猝死事件，以心肌梗塞造成的情況較高，因此，氣溫遽降，特別是年長、有心血管疾病者需特別注意。

李聖楷提醒民眾，常見的心肌梗塞症狀，包括胸悶及胸痛，特別是無法透過休息改善的胸口不適，且疼痛感可能會延伸至脖子、下巴、上腹部、肩膀或左上臂等處；其他常見症狀尚有呼吸困難、喘不過氣、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、心跳不規律、昏迷等，若有上述症狀，須儘速就醫。（編輯：陳仁華）1110221