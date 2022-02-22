觀霧「霧社櫻王」3月初盛開 如細雪紛飛超美

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新竹林管處22日指出，觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的「霧社櫻王」目前含苞待放，已有零星開花，二二八連假應可開2成，預估今年同樣在3月初至中旬盛開，花期約可維持1個多月。圖為110年櫻王盛開景象。（林務局新竹林區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的「霧社櫻王」被譽為北台灣最大，目前已含苞待放，林務局新竹林區管理處預估3月初將盛開，想欣賞雪白霧社櫻風采的民眾可把握花期。

農委會林務局新竹林區管理處今天發布訊息表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，而觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見大樹，因此被譽為北台灣最大霧社櫻。

新竹林管處指出，這株「霧社櫻王」目前含苞待放，已有零星花朵綻放，228連假應可開2成，根據往年經驗，預估今年同樣在3月初至中旬盛開，花期約可維持1個多月。

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新竹林管處表示，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，霧社櫻花瓣潔白，偶而會被誤認為梅花，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪，美不勝收，每年吸引大批遊客追櫻賞花。

觀霧山莊所在地是苗栗縣泰安鄉，但要前往必須繞行新竹縣大鹿林道才能抵達。新竹林管處說，春天來到觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴及沉浸在繚繞雲霧中。（編輯：方沛清）1110222