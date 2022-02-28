日月潭遭污染案 飯店放流廢水添加消毒劑釀禍

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南投日月潭自行車道向山段水域傳出惡臭，潭面有污水；南投環保局指出，有飯店業者因廢水處理設備處理出來的水質不佳，在放流前添加消毒藥劑而污染日月潭。（南投環保局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月28日

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（中央社記者吳哲豪南投28日電）南投日月潭自行車道向山段水域傳出惡臭，潭面有污水。南投縣環保局今天指出，有飯店業者因廢水處理設備處理的水質不佳，在放流前添加消毒藥劑而污染日月潭，已要求業者改善。

有民眾2月26日拍下照片通報南投縣政府環保局，指日月潭自行車道向山段水域傳出惡臭，原本清澈的潭面變成烏黑一片。環保局人員到場後，確認有污水排入日月潭，遭污染的水域位置，與上次日月潭自行車道向山段被污染水域相近。

南投縣環保局長李易書前往日月潭被污染的水域進行採樣稽查。李易書今天接受媒體聯訪時表示，確認污水來自於飯店業者，應該是飯店廢水處理系統處理的水質不佳，業者在放流前添加消毒藥劑，導致廢水變成白色混濁，污染日月潭水域。

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李易書指出，今天抽樣檢驗業者排放的廢水，酸鹼值符合標準，其它項目檢驗結果1週後會出爐，若有違規將依法開罰。

南投縣環保局表示，已要求業者在1週內完成廢水處理設施清理與改善工作，水質採樣結果若有超標、持續惡化情形，將加重處罰；同時也發文各飯店，要求盡速確認廢水處理設施的效能，並檢視放流水透視度，環保局將從3月起啟動全面稽查。（編輯：戴光育）1110228