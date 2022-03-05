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飼主溜狗不清理便溺 台南去年開罰逾百件

2022/3/5 11:25
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（中央社記者張榮祥台南5日電）不少民眾飼養毛小孩，但仍有飼主外出溜狗時卻未清理便溺，破壞環境清潔。台南市政府環保局去年對溜狗未清理便溺者開出逾100張罰單，今年2月底前也有12張。

台南市政府環保局今天統計，台南市民國110年1月至111年2月共開罰115件溜狗未清理便溺者，包括去年103件，今年12件。所有違規案件中，約1/4至1/3是狗狗小便後未沖洗。

台南市環境清潔自治條例規定，動物所有人或管理人攜帶動物於戶外場所活動時，應備有動物排泄物清理器具，若違反規定可處新台幣600元以上、3000元以下罰鍰。若未清理狗大便、小便，也將依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，經過多年宣導，飼主遛狗時會主動清理狗大便，但不少飼主以為只須清理狗大便，卻忽略狗狗小便後也須以水沖洗。

環保局表示，養狗一定要注意環境問題，不少檢舉案件都是鄰居無法忍受飼主放任狗兒便溺不清理，尤其是小便惡臭，鄰居向飼主提醒無效後憤而檢舉，造成原本和平相處的鄰居撕破臉，變得水火不容。（編輯：卞金峰）1110305

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