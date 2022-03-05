台積電高雄設廠 陳其邁：生態公園裡的科學園區

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）台積電將在高雄中油煉油廠舊址設廠。市長陳其邁今天說，原污染廠址目前整治進度超前，市府也規劃串連北高雄原有綠地成綠色廊帶，建構永續、環保的「生態公園裡的科學園區」。

半導體大廠台積電將到高雄楠梓產業園區中油煉油廠舊址設廠。高雄市長陳其邁今天出席岡山運動中心發布記者會，接受媒體聯訪表示，昨天在環評程序裡面的專案小組會議，委員審查的時候有提出修正意見，市府會再召開第2次的專案小組會議，才會送環評大會審查。

陳其邁也說，原中油煉油廠污染場址，也就是未來的楠梓產業園區，目前整治進度超前、非常順利。現在也在陸續進行初步檢驗，包括水污跟土污整治完的檢測等，市府加強監控，也會確保整個污染整治能夠如期、如質完成。

陳其邁指出，市府已跟台積電的環保相關部門、環保團體開過多次會議，對於未來如何建構一個「生態公園裡面的科學園區」有相關規劃，包括半屏山、中洲濕地、左營國中等綠帶，加上中油高煉廠的綠地，串成北高雄的綠色廊帶；也會透過景觀規劃跟加強綠帶，連結原來的中油宿舍群跟後勁地區，提供民眾一個綠色、永續、環保的科學園區。

高雄市環保局昨天召開環評專案小組第1次初審會議。根據高市府資料，會議決議依委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後於4月7日前提送專案小組再行審查。（編輯：郭諭儒）1110305