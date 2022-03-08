首批募捐2天達標 在台烏克蘭人感謝台灣愛心送暖

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄鹽埕國小家長會、志工團今裝箱打包，協助在台烏克蘭人將大批物資寄出。烏克蘭人林歐莉亞說，原預計12日寄出，但台灣愛心太踴躍2天即募到所需物資，現先將第一批寄出。

為協助陷入戰爭中的烏克蘭人，高雄鹽埕國小家長會、志工團在鹽埕國小內，鄰近瀨南街成立「賑災烏克蘭物資轉運站」，隨時集結接受捐贈的物資。目前轉運站堆滿捐贈的大批物資，物資包括餅乾，麥片與尿片、衣物等，展現來自高雄人對飽受戰火蹂躪的烏克蘭人道關懷。

目前就讀國立中山大學教育所博士班的林歐莉亞今天下午接受媒體聯訪表示，原預計12日前將募集到的物資趕緊寄出，但台灣人愛心太踴躍，募集2天第一批物資就已足夠，且因烏克蘭當地情況緊急，所以先將第一批約300件物資寄出，目前暫時無虞。之後會再開放第二批募捐。

林歐莉亞說，今天約有20多名志工前來幫忙打包，其中包含7名烏克蘭人、1名白俄羅斯人以及其他學校志工。收到物資包含暖暖包、衛生棉、尿布、餅乾、奶粉、厚襪子、毛毯等，藥物部分因寄送取得有困難，所以先以食物為主。

來台工作的烏克蘭人Alina則表示，雖然烏克蘭家人現在都很安全，但也很擔心俄軍會往家人所在城市進軍。雖然很想念家人，也想回去抱抱他們，但家人認為她在台灣很安全，不要她回烏克蘭。

Alina坦承，自己對於獨自身在安全的台灣相當內疚，家人朋友處在戰亂中她卻幫不上忙，所以希望能當志工幫忙募集物資，做一點事幫助家人，也很感謝台灣人這麼好心，送來很多愛心物資幫助烏克蘭人。

鹽埕國小校長陳昭治說，由於烏克蘭受到轟炸，不少地區均已斷電，另當地正值寒冷，因此急需手電筒等禦寒相關物資。

陳昭治指出，烏克蘭戰火蔓延，迫使大量烏克蘭人民逃離家園，鹽埕國小發揮人溺己溺的精神，結合高雄各界的力量，會立即將捐贈物資儘速送達，提供烏克蘭難民最及時的幫助，也共同期盼協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園。（編輯：黃世雅）1110308