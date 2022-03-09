竹市共餐服務恢復內用 高年級生俱樂部推新課程

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市長林智堅今天指出，全市共餐食堂服務恢復內用，另也與健身房業者合作推出「高年級生俱樂部」新系列課程，由專業教練帶領長者踩飛輪、做瑜伽，運動保健康。

新竹市政府今天發新聞稿，林智堅在稿中表示，竹市目前共有67處共餐據點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間均改「供餐不共餐」政策，截至3月8日已有26個單位恢復共餐，即起邀長輩們一起回歸社區據點開心共餐及學習。

林智堅指出，竹市75歲以上在籍長輩COVID-19第1、第2劑疫苗涵蓋率達80.6%、74.9%；65歲以上至74歲在籍長輩第1劑、第2劑涵蓋率分別為88.5%、85.4%。

新竹市政府社會處表示，市府於民國107年推動「高年級生俱樂部」，主打多元化、年輕課程，自開辦以來已累計服務3984人次。

社會處指出，111年度「高年級生俱樂部」共開設7班，課程包含爵士樂團、木箱鼓、街舞等，今年也與健身房業者合作，新增「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，希望豐富高年級生運動，由專業教練依據長輩體力指導運動。

社會處表示，設籍新竹市且年滿55歲者都可參與「高年級生俱樂部」，即日起至3月14日可洽東區老人文康中心報名。

新竹市政府指出，依據中央流行疫情指揮中心指引，參與共餐、「高年級生俱樂部」課程的長輩須至少施打第1劑疫苗且滿14天，工作人員則須施打2劑疫苗且滿14天，部分無法維持社交距離的共餐據點將搭配用餐隔板。（編輯：戴光育）1110309