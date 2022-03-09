讓青年根留家鄉 屏東推動農業無人機產業

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為推動青年人才投注農業無人機產業，屏東縣政府1月成立「屏東智慧農業學校」，縣府表示，將在5月開辦無人機課程，培植在地青年力。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月9日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）為推動青年人才投注農業無人機產業，屏東縣政府1月成立「屏東智慧農業學校」，目前已有15組創業青年進駐，縣府表示，將在5月開辦無人機課程，培植在地青年力。

屏東縣政府今年1月成立「屏東智慧農業學校」，園區規劃農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站5大功能，縣府今天透過新聞稿表示，目前已有15組創業青年進駐，以科技農業、小農選物、農產品創新研發、農遊體驗遊程、植物輔療、影像紀錄、公益咖啡等項目營運。

縣府表示，針對農村勞動力人口老化及缺工議題，縣府致力於推動青年返鄉從農，並在園區規劃無人機2C級學術科考照場，整合產、官、學、法人4大力量，以農業植保機為主，將在5月開辦無人機專業操作訓練課程，讓老農種植經驗傳承、科技導入青年運用。

屏東縣勞動暨青年發展處長黃鼎倫透過新聞稿表示，近年來老農對無人機噴藥的接受度逐漸提升，加上無人機農業代噴商機夯，植保機證照含金量超高，全台取得合格的代噴資格的無人機機師為數不多，坊間業者每次開課教學場場爆滿，「是一個很大的就創業新藍海」。

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黃鼎倫表示，無人機噴藥除必須取得民航局核發的無人機操作證，同時須經農委會藥毒所農藥代噴技術人員訓練合格，擁有雙證才能執行農業代噴，無人機管理規定已於去年4月上路，為了杜絕無人機黑飛現象，縣府預計在今年5月開設無人機專業操作訓練課程，訓後直接在現地考照。

目前正攻讀屏科大農園系博士班、講師之一的林瓚良表示，培訓1名合格機師需要花費6至8個月，取得證照後仍需經實習才可應對作業過程中突發狀況，他從事無人機農藥代噴行業已超過5年，年收入早已破新台幣百萬元，目前與學弟妹共同創業、積極培訓產業新血。（編輯：郭諭儒）1110309