林智堅視訊姊妹市古柏迪諾市長 感謝美支援疫苗

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市長林智堅今天上午與美國加州姊妹市古柏迪諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談，針對防疫、產業等議題交流，也對疫情期間美國對台支援疫苗表達感謝。

新竹市政府發布新聞稿表示，今天是新竹市與美國加州古柏迪諾市締結姊妹市15週年，林智堅上午透過網路視訊方式與美國加州姊妹市古柏迪諾市長蒲仲辰進行會談。

林智堅會談中表示，古柏迪諾市在蒲仲辰帶領下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數為聖克拉拉郡（Santa Clara County）最低的城市，成功守護市民的健康，並感謝疫情期間美國對台灣在疫苗上的支援，以及國際烏俄情勢緊張，美在關鍵時刻派代表團訪台，以實際行動傳遞對台支持。

林智堅表示，古柏迪諾市為蘋果公司（Apple）總部所在地，15年前蘋果第一代iPhone手機對外公布，也在此時與全球半導體重鎮的新竹市締結姊妹市，台灣半導體作為蘋果手機主要供應鏈之一，無論在產業、人民交流都十分密切，雙方情誼就像家人。

他指出，雙方締結姊妹市15年來，學生交流達573人次，疫情期間仍以視訊維持交流，盼在疫情過後有機會再度拜訪古柏迪諾市，深化彼此交流與合作，共同促進台美情誼。

蒲仲辰則表示，回顧疫情期間，古柏迪諾市有許多措施與新竹市相同，古柏迪諾市也有很多居民來自台灣，很早就開始戴口罩、維持社交距離，順利降低感染率。

蒲仲辰表示，林智堅近年政績有目共睹，新竹市的發展與成績不只在科技產業，還有公共建設等，古柏迪諾市也非常重視市民對建設的看法，雖然雙方在市政發展方向不同，仍有彼此學習的地方，面對各種不同情形而有因地制宜作法。

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蒲仲辰指出，兩座城市皆具科技創新特色，與文化、市政有所連結，希望竹市與古市往來不只限於科技層面，也包含社會等各方面，彼此各有優勢特色，透過互動交流增進良好關係。

新竹市政府民政處於新聞稿中說明，新竹市與古柏迪諾市自2004年起推動國際交換學生計畫成果卓越顯著，2016年間時任古市長張昭富伉儷來台拜會林智堅，2018年4月則是蒲仲辰抵台拜會，林智堅後來也率團前往古市考察、觀摩蘋果總部園區。（編輯：李錫璋）1110309