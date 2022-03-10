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新北工業及服務業普查 預計24萬餘家為全國之冠

2022/3/10 13:31（3/10 13:46 更新）
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新北市政府10日舉辦110年工業及服務業普查開跑記者會，全市訪查24萬餘家工商業者，居全國各市縣之冠。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月10日
新北市政府10日舉辦110年工業及服務業普查開跑記者會，全市訪查24萬餘家工商業者，居全國各市縣之冠。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月10日
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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北工業及服務業普查即將展開，預計訪查24萬餘家，全國之冠。今年因應疫情影響，5月18日至6月30日開放網路填報，廠商上網填報，可抽新台幣10萬元大獎，獎金總額高達200萬元。

新北市政府今天舉辦「110年工業及服務業普查開跑記者會」，由行政院主計總處國勢普查處長陳憫、新北市政府副市長謝政達、民政局長柯慶忠、主計處長吳建國、經濟發展局副局長林敬榜及新聞局副局長謝麗蘭等人共同揭牌。

陳憫表示，以往普查實地訪查期間多與營所稅申報時間重疊，今年普查調整實地訪查期間為6月至7月，避開廠商報稅繁忙期，增進受訪意願。

他表示，今年普查，廠商可上網填報，還可抽10萬元等大獎，總獎金額高達200萬元。網路填報自5月18日起開放，並提前至6月30日結束，以減輕普查員面訪及回表催報壓力。若業者沒有主動上網填報，普查員會登門訪查。

謝政達表示，新北預計訪查24萬餘家工商業者，居全國各市縣之冠，近二年國內產業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，在此經濟轉型關鍵時期，透過普查正可了解企業經營的現況，提供政府作為制定政策的參考。

吳建國表示，全市29區中，以板橋區3萬1057家最多、其次三重區2萬7068家、新莊區2萬6888家，預估動員普查人力將達2138人。

他說，普查人員進行訪查時會穿著新北市藍色背心並出示行政院主計總處製作的普查員證，以提供廠商識別身分，而普查所獲資料，依統計法規定僅作整體統計用途，絕不作為課稅或取締使用。（編輯：卞金峰）1110310

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