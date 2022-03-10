舊廳舍影響消防車出勤 嘉縣大埔分隊覓地新建
2022/3/10 18:02（3/10 18:21 更新）
嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊新建廳舍動土典禮10日舉行，嘉義縣長翁章梁（中）、大埔鄉長吳明勳（右5）等人出席主持，整體工程預定民國112年完工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月10日
（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉縣消防局第三大隊大埔分隊廳舍老舊不堪使用，且消防車停放不易，嚴重影響救災，縣府爭取中央補助新台幣3000多萬，覓地新建廳舍今天動土，預計明年完工。
嘉縣消防局大埔分隊新建廳舍今天舉行動土典禮，由縣長翁章梁、議長張明達、大埔鄉長吳明勳、消防局長呂清海等人主持動土典禮。4層樓的新建廳舍預定民國112年完工，總經費4100餘萬元，中央補助3000多萬元，縣府自籌1000萬。
嘉義縣消防局指揮科長李偉仁告訴中央社記者，大埔分隊民國76年成立，與縣警局大埔分駐所共用廳舍，沒有專門為停放消防車的大車庫，消防車停車後車頭露在廳舍外面，而且廳舍前是一個大斜坡，曾經發生消防車從車庫滑到路面的尷尬場面。
李偉仁說，廳舍屋齡相當老舊，建物壁癌漏水嚴重，多次修繕仍難以根治；尤其空間狹小不足，又位在大埔老街，道路寬度不足，分隊同仁出勤不易，覓地新建消防廳舍才能解決所有問題。
嘉義縣府指出，消防隊「起新厝」，對於位處嘉義縣邊陲山區的大埔鄉親而言，是地方大事，今天社區表演社團輪番上陣，相當熱鬧。（編輯：唐聲揚）1110310
嘉義縣消防局10日表示，第三大隊大埔分隊在民國76年成立，與縣警局大埔分駐所共用廳舍，沒有專門停放消防車的大車庫，且廳舍屋齡也已相當老舊，影響救災效能，縣府如今另覓新址打造消防廳舍，盼完工後解決問題。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月10日
嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊「起新厝」，對當地大埔鄉親而言可是「大代誌」，10日動土典禮上，社區表演社團輪番上陣，場面相當熱鬧。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月10日
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