屏東林管處贈苗木 環保紙漿盆植樹減碳又減塑

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屏東林區管理處11日分別在屏東潮州與高雄旗山工作站贈樹苗，一共送出3400株原生植物，全面採用可自然分解的環保紙漿盆，減碳又減塑。（屏東林管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月11日

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）植樹節到來，屏東林區管理處今天分別在屏東潮州與高雄旗山工作站贈樹苗，一共送出3400株原生植物，全面採用可自然分解的環保紙漿盆，減碳又減塑。

屏東林管處今天發布新聞稿表示，今天贈送及兌換的苗木都是台灣原生樹種，特別選擇可觀花、觀果或觀葉的種類，適合栽植於居家庭園。盛苗容器全面改為紙漿盆，民眾將苗木領回後，可將盛苗容器連同苗木一起種到土中，紙漿盆約半年後就自然分解，不會造成苗木盤根及環境污染問題，讓植樹的同時達成減碳減塑目標。

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新聞稿提及，今天上午不到8時就有許多民眾在現場排隊，拔得頭籌的是家住萬丹的黃姓民眾，他說，早上6時許就到現場，因去年來領苗的人很多，所以今年特別提早到，希望可以領到肖楠、姚金孃及野牡丹帶回家種。

屏東林管處表示，明天植樹節在屏東巿公所、林後四林平地森林園區及高雄巿橋頭區落瀑廣場舉行贈苗活動，民眾可以並把握3月最佳植樹時機，以實際行動一同植樹增加碳吸存、延緩氣候變遷。（編輯：郭諭儒）1110311