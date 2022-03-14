北農零批場使用協議遭疑黑箱 北市府協商獲進展

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）北農設批發市場零批場位置使用協議書遭質疑黑箱作業。台北市政府今天和自救會針對攤位調整、交易量限制等內容協商，預計10天內書面回覆，北市府堅守簽約和身分繼承2立場。

台北市第一果菜批發市場及萬大漁類批發市場中繼市場即將完工啟用，但台北農產運銷公司日前設批發市場零批場位置使用協議書，新規要求每日承銷量達400公斤或銷售額新台幣1萬元才可使用，恐淘汰約4成的甲乙丙種零批場承銷商，遭質疑黑箱作業，部分承銷商於2月中成立自救會並籲重啟談判。

事隔近月，民主進步黨籍台北市議員劉耀仁今天邀集台北市政府相關局處和第一果菜市場自救會進行閉門座談會。

自救會長、水果承銷商劉炎坤會後接受中央社記者電訪表示，座談會進行約2個小時左右，針對承銷人權益和承銷量等多個要項進行討論，並認為進展頗多，雖然雙方會中意見不盡相同，但決議北市府將於7至10天先做書面回覆，且預計還會舉行第2次座談會。

晚間，自救會也就會中所討論事項和意見，對外發布新聞資料，內容指出自救會認為北農玩弄「文字遊戲」，剝奪甲乙丙種承銷人權益，認為應恢復民國108年版舊規，意即零批場分配甲乙丙種及專業區承銷人；同時，應由甲乙丙種承銷人中，挑選場地不敷使用者來使用零批場位置。北市府將待研議後回覆。

另，自由競爭市場「不應有標準」，自救會要求取消承銷量或金額的限制。劉耀仁認同應以影響最少人的方式進行，且承銷量或金額限制未達共識前，應暫緩實施。

針對實施減攤、調整位置大小或重新劃分區域部分，自救會認為，北市府政策欠缺相關「配套」，且零批場使用人的助理承銷人不應限人數，以及北農「降低」丁種承銷人門檻並「提高」零批場使用人的日均最低承銷量或金額，是「趕盡殺絕」作法。市場處允諾將和北農商討，於10天內書面回覆。

自救會還提到，北農要求「親自」經營不合理，應修改為「自行（含家屬）」經營。獲市場處認同且將協調北農修改相關規章。

至於承銷人受「脅迫」簽定果菜批發市場零批場位置使用協議書部分，台北市法務局會中也說明，相關契約簽訂，應提供契約內容相關規定，並給予時間審閱後再簽訂契約。

市場處長陳庭輝晚間告訴中央社記者，針對會中雙方合意事項並無異議，但仍有其他事項未達共識仍需研議，將於10天內書面回覆劉耀仁和自救會，且願持續溝通討論。

「但北市府有兩個立場會堅持、不退讓」，陳庭輝指出，首先，因零批場位置為政府所有的土地，未來使用，北市府（房東）和承銷人（房客）一定要簽約；其次，承銷人的身分可以繼承（使用），但其所使用的零批場空間、位置不能繼承。

陳庭輝說，後續將再擇期進行第2次協調座談會，3月28日將先進行相關搬遷作業，目前雖仍有部分事項未獲共識，但會持續滾動式溝通，該怎麼修正就修正。

北農現有登記在案承銷商共2863人，每日平均交易量2300噸，交易金額約7000萬元，分配零批場位置者計1176人；另，原規範承銷門檻，則為平均交易量500公斤、銷售額1萬2500元。（編輯：李錫璋）1110314