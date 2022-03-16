黃偉哲上節目談爭取連任 強調「絕不是西瓜」

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市長黃偉哲今天上直播節目接受主持人王時齊專訪，談到爭取連任心境時表示，民進黨推出的是民調滿意度最高的候選人，「絕不是西瓜」，有信心搶回上屆流失的綠營選票。

黃偉哲中午上Yahoo TV直播節目「齊有此理」受訪時表示，政黨內部競爭激烈，同志操刀相向，國內外都有所聞，內鬥激烈的結果，當下一定會造成政黨內傷，甚至影響大選，本來可以一加一大於二、至少等於二，結果可能變成一加一小於0.5。

黃偉哲表示，過去民進黨有個傳統，脫黨參選的，選民都會以選票制裁，不過隨著近年各政黨基本盤內縮，對黨員的約制力減弱，造成部分選戰打起來已肆無忌憚，他想不到有什麼好辦法來解決內鬥。

針對台南版圖長期綠大於藍，是否助長綠營選將爭相參選，競爭激烈，或是出現「隨便提名個西瓜都能當選」的耳語，黃偉哲表示，民進黨過去以黨員投票決定提名人選，現在尊重民意，採用民調，是交由選民選擇出來的「絕不是西瓜」。

王時齊問及黃偉哲對藍營可能參選的謝龍介、陳以信、高思博3人有何看法？黃偉哲表示，陳以信有高學歷、年輕；高思博也是高學歷、曾參選台南市長，父親高育仁曾擔任台南縣長；謝龍介的台語很溜，在地連結強，有本土性，3人都是可怕又可敬的對手，不論誰最後代表藍營出線，都希望能做到君子之爭，不要口出惡言，放冷箭。

過去有人認為台南高鐵站地點太偏僻，黃偉哲分享，台南高鐵站沙崙地區已有中研院南分院、工研院南部分院進駐，還有會展中心、三井OUTLET等商展中心，正發展成「智慧綠能科技城」，將是下一個經濟引擎，這幾年台南不斷進步，他有信心拿回綠營在上屆流失的選票。

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黃偉哲下午接受中央社記者電話訪問表示，他在2018年的得票數，與副總統賴清德在2014年競選台南市長時得票數，這一段差距是努力目標，3年多來，市府團隊不打口號，以扎實的基礎建設、有效的防疫振興措施與亮眼的招商成績，都是爭取市民認同的信心。

賴清德在2014年競選台南市長時，與國民黨推出的黃秀霜對決，最後拿到超過71萬票，大勝44萬多票。黃偉哲在2018年競選時除了面對國民黨對手高思博，還有被視為會瓜分綠營選票的蘇煥智、許忠信，及主打環保議題的陳永和等人，最後拿到36萬多票，只比第2高票的高思博多5萬多票。（編輯：郭諭儒）1110316