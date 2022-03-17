台電旗山巡修班揭牌 提升美濃內門杉林搶修效率

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為增進搶修效率，提升供電品質，台電鳳山區營業處歷經2年多籌備，成立「旗山巡修班」，17日揭牌，將服務旗山、美濃、內門、杉林地區約8萬用戶，期望未來在停電事故發生時能加快搶修速度，減少用戶不便。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）為增進搶修效率、提升用電品質，台電鳳山區營業處整合人力機具、精進搶修能力，歷時2年多籌備「旗山巡修班」，今天揭牌開工，將服務旗山、美濃、內門、杉林地區約8萬用戶。

為增進搶修效率，提升供電品質，台電鳳山區營業處歷經2年多籌備，成立「旗山巡修班」，今天揭牌正式開工，將服務旗山、美濃、內門、杉林地區約8萬用戶，期望未來在停電事故發生時能加快搶修速度，減少用戶不便。

台電鳳山區營業處長張以諾透過新聞稿表示，以往旗山、美濃、內門、杉林地區的事故搶修工作，須由當地服務所人員聯合值班處理，同時還須擔任櫃台受理、電費業務等工作。

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張以諾指出，近年來極端氣候影響導致複合式天災頻傳，使台電的供電任務面臨極大挑戰，需要專業人力從事線路搶修，因此經2年多積極籌備協調、培養專職搶修人員，整合旗山等4個服務所的搶修工作成立旗山巡修班，整合人力與機具、精進搶修能力，盼能優化服務、提升緊急事故搶修量能。

台電也表示，若遇停電事故，民眾可撥打「客服專線1911」或下載「台灣電力APP」通報，台電將即時派員處理，巡修人員全天24小時值班待命，盼提高供電品質服務用戶。（編輯：陳仁華）1110317