基隆公投自治條例修正通過 提案與連署門檻下修

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市議會今天三讀通過「基隆市公民投票自治條例」部分條文修正草案，除將公民投票年齡下修到18歲外，基隆市地方公民投票提案與連署門檻也微幅下降，分別為千分之4與4%。

現行「基隆市公民投票自治條例」規定，公民投票案提案人數，應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數千分之5以上，連署人數則應達5%以上，今天修正通過分別降為千分之4與4%，公民投票年齡也從20歲下修到18歲，另廢除公投審議委員會等。

原始提案人基隆市議員王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲辦公室聯合發布新聞稿表示，議會首次提案修正自治條例，感謝跨黨派議員共同提案，也感謝議會全體議員支持通過，讓基隆市公投自治條例能跟進母法「公民投票法」，廢除不必要的行政程序。

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陳薇仲表示，美中不足的是提案門檻無法跟進新竹市甚至跟進母法，她仍會持續努力，另外，不論提案連署門檻為何，都將針對外木山填海造陸案發動地方公投，要求基隆市政府守護基隆市珍貴的外木山海岸。

王醒之表示，今天三讀通過的版本是基隆市議會取得第一階段的成果，美中不足的是提案門檻仍是新竹市的40倍、連署門檻則是新竹市的4倍。公投門檻降低並不會帶來浮濫提案的問題，如果扣掉離島的博弈公投，近20年來全國也才發生過2次地方性公投，分別在高雄市與新竹市，公投門檻的降低絕對有助於推動基隆市朝向更進步、更「公民化」的發展。（編輯：張銘坤）1110317