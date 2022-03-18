花東鐵路雙軌化 住戶籲應優先徵收公有地

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花東鐵路雙軌電氣化計畫預計今年底動工，其中花蓮市、吉安鄉將有上百筆私有地因拓寬將徵收，有住戶不滿住宅區被徵收，呼籲應優先徵收公有地，交通部鐵道局回覆將帶回研議。

花蓮縣議會今天召開花東地區雙軌拓寬土地徵收專案會議，由國民黨籍縣議員黃馨主持，議員張美慧、楊華美、黃玲蘭、李正文及高小成等人列席。

專案會議由交通部鐵道局東部工程處簡報計畫內容。吉安鄉、花蓮市約30多名居民出席並發表意見。

住在吉安鄉北昌建國路的居民陳志強指出，規劃路線捨棄既有的鐵路用地，改向住宅區徵收土地，連同他在內共15戶住家部分建物、聯外道路將拆除，「以後只能貼著鐵路睡覺」。

陳志強表示，有住戶徵收後住家只剩一半，且唯一通道也沒了，未來還可能面臨鐵路高架化再次徵收土地，建議拓寬路線微調西移，至少留給住戶一條通路，若非拆除民宅，乾脆全部徵收，不要一拆再拆。

東工處簡派正工程司林可勝回覆，對於拓寬工程對北昌建國路370巷影響表達最大歉意，因370巷距離花蓮火車站很近，鐵軌不易閃過，若更改路線將形成大曲線，且急轉彎會帶來巨大噪音，目前規劃路線已是最小限度範圍使用到私有地。

林可勝表示，居民要求改線到西側、房屋全部徵收等意見或微調路線等意見，會再帶回研議，1個月內會將評估報告交給縣議會，強調會以同理心推動這次雙軌化工程。

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花蓮到台東鐵路約162公里，目前僅50公里雙軌化，交通部鐵道局提案將剩下單軌部分改為雙軌。鐵道局指出，行政院2017年5月核定可行性評估，2021年獲行政院綜合規劃核定，工程經費約新台幣450多億，預計今年底開工，2028年完工。

根據鐵道局第1場公聽會會議紀錄，花東地區鐵路雙軌電氣化拓寬工程用地彙整，其中花蓮市、吉安鄉將徵收公私土地約9.1公頃，大部分為公有地占97%，私有地占比約3%。（編輯：黃世雅）1110318