公視台語台南部製作中心落腳高市總圖 拚9月開錄

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公視台語台南部製作中心確定落腳高雄，將在高雄市立圖書館總館二期文創會館設製作中心辦公室、新聞攝影棚，結合圖書總館小劇場既有設備整頓成專業攝影棚，讓表演場域與影視呈現無縫接軌。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）公視台語台南部製作中心確定落腳高雄，將在高雄市立圖書館總館二期文創會館設製作中心辦公室、新聞攝影棚，並整頓圖書總館小劇場成為專業攝影棚，力拚今年9月開錄節目。

公視台語台南部製作中心確定落腳高雄，將設置製作中心辦公室及新聞攝影棚，結合圖書總館小劇場既有設備整頓成專業攝影棚，讓表演場域與影視呈現無縫接軌，在高雄製作各種類型節目。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，從他擔任立委時期，即支持與協助推動包括客家電視台、原住民族電視台、以及公視台語台建台，對將高雄打造成為媒體港的潛力深具信心，如今公視台語台在高雄設置南部製作中心往前邁進，為高雄「聽台語、說台語、用台語」與產業人才群聚，營造更優質的環境。

副市長史哲表示，高雄從2006年就積極爭取公廣集團南部台，盼平衡南北媒體資源、提升南部影視製作產業實力，也讓南部相關領域學子們發揮專才。公視將台語台南部製作中心設址在高雄這一重要的台語重鎮，是高雄長期發展影視政策的延續，更讓影視產業結合亞洲新灣區5G AIoT實驗場域，定能推動全新影音發展的無限可能。

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公共電視董事長陳郁秀、代理總經理徐秋華、董事盧彥芬南下高雄踏查預定地點，在史哲陪同下，由公視台語台台長呂東熹說明，提案已通過公廣集團董事會與立法院的審議，已緊鑼密鼓規劃場地裝修及設備採購，力拚9月開錄節目。

高雄市政府文化局表示，公視台語台自2019年7月開播，為平衡南北資源、為南部發聲規劃籌設南部製作中心。在市府積極爭取下進駐高雄，未來公視台語台將接高雄地氣，產製優質作品，市府也會強化產學合作、結合在地文化產業，形成高雄影視音聚落。（編輯：郭諭儒）1110319