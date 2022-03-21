東海大學獲捐1600萬元 援助烏克蘭學生來台求學

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）俄烏戰爭持續，東海大學推動烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的安置計畫，獲得壽圓文教基金會董事長黃秋雄捐款新台幣1600萬，可幫助10名烏克蘭學生4年的學雜費、生活費。

東海大學今天發布新聞稿表示，俄羅斯、烏克蘭爆發軍事衝突，烏克蘭人民流離失所，為幫助烏克蘭學生遠離戰火，東海大學響應聯合國以及教育部，秉持人道精神，在校友、國際學院院長幸雅各（Dean James Sims）、學務長龍鳳娣，以及校長張國恩等師長攜手，合力推動烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的安置計畫。

本計畫將由東海大學的「外國學生獎助學金」及「國際學院發展基金」挹注，幸亞各憂心上述獎學金無法全額支應機票、日常生活費，短短24小時，東海全球校友和民眾紛紛來電或在網路上表示要捐款，更接獲壽圓文教基金會董事長黃秋雄博士將捐助1600萬。

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黃秋雄說，台積電前董事長張忠謀在二戰期間跟隨他的父親輾轉逃往美國，在父母親栽培加上他自己的努力，有了今天的成就。希望東海大學的人道救援計畫，能為烏克蘭培育出像張忠謀這樣的傑出人才，發揮台灣的影響力。

張國恩表示，東海大學在校友、國際學院基於人道立場發起推動支持烏克蘭學生來台求學援助計畫，驚喜獲得黃秋雄的幫助，慷慨解囊捐助1600萬，已可全額支助10名烏克蘭學生的4年生活費。（編輯：黃世雅）1110321