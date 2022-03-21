城博會4/22基隆登場 山海皆展區日夜都精彩

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）「2022城市博覽會」4月22日基隆市登場，市長林右昌今天說，城博會以基隆港為核心，串聯3主展區及1副展區，山海皆展區，日夜都有亮點活動，呈現基隆蛻變成國門城市嶄新樣貌。

林右昌下午在記者會表示，城博會以「城市即展場」概念出發，以基隆港為核心，其中主展區A從西岸碼頭2號倉庫、海洋廣場一路延伸至KEELUNG地標，串聯至B展區舊漁會正濱大樓、正濱漁港及和平島，搭配C展區海科館及潮境公園，並加入沙灣歷史文化園區及周圍為K副展區，完整構築基隆的人文生活與風格。

A展區主要展館有2處，西2倉庫主題為「起點城市」，將透過城市模型、照片蒐集和沉浸式體驗等策展手法，呈現這幾年基隆的翻轉；2館則是舊火車站區，主題為「時代基隆」，整修完工後的舊火車站將以聯合事務所的形式包裝，呈現基隆近年城市改造暨空間發展規劃。

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B展區包含舊漁會正濱大樓、正濱漁港及和平島等區域，市府規劃基隆潮藝術、海派浪漫光雕秀、萬國市集等系列活動；C展區則以海科館為門戶，場域由室內向外延伸至潮境公園和八斗子漁港，規劃一系列戶外體驗活動；K副展區則涵蓋要塞司令部、沙灣歷史文化園區，除以多媒體互動策展為主軸外，在校官眷舍與司令官邸還規劃兒童書屋期間限定書店等。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，市府在A展區小艇碼頭與B展區正濱漁港間安排海上觀展服務，旅客可從海上視角欣賞基隆地標、藝術展品、城市山海美景及光雕秀，還可以藉由全程導覽解說，感受基隆豐富、獨特的城市亮點及發展脈絡。（編輯：李錫璋）1110321