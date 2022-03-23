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烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降
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木棉花盛開美景後落花滿地 南市府加強清理

2022/3/23 11:07（3/23 11:36 更新）
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台南市新營區長榮路二段的木棉花盛開後，花果掉落地面，市府工務局派員加強清理，以避免路過車輛有打滑危險。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月23日
台南市新營區長榮路二段的木棉花盛開後，花果掉落地面，市府工務局派員加強清理，以避免路過車輛有打滑危險。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市多處街道上種植的木棉花行道樹最近盛開，但掉落地面的花果也造成用路人困擾，台南市工務局透過「台南市樹木倒伏通報群組」掌握狀況，並每天派員注意相關路面狀況。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，最近街頭行道樹火紅的木棉花盛開，花果落下後也是滿地通紅，有民眾關心道路安全，透過「台南市樹木倒伏通報群組」通報，在新營區長榮路二段（體育場到高速公路匝道口之間），道路雙側路面滿是木棉花果，擔心車輛經過恐會打滑，有安全上的顧慮。

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台南市工務局指出，工務局轄管的市道172線道路兩旁栽植木棉樹，其中新營區長榮路段在2021年完成道路優質化工程改造，道路兩旁栽植木棉樹，適逢木棉花開季節，道路兩側地面散落木棉花有如鋪上了紅毯，吸引不少民眾駐足欣賞，為觀光加分不少，但落下的木棉花確實容易造成路過車輛打滑。

台南市工務局指出，每年3至4月木棉開花季節，都會每天安排人員打掃路面的落花、落果，但落花頻繁，仍請民眾路過此路段時注意路面狀況，以維安全，花期過後緊接著木棉花果實就會裂開，造成棉絮四處飄散，容易引發過敏，工務局近期也將陸續進行傳統摘果作業，避免棉絮干擾周邊居民生活品質。（編輯：卞金峰）1110323

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