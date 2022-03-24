新竹縣推全民運動 邀健走20萬步抽300元禮券

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新竹縣政府24日辦理「健康新生活」活動記者會，邀請民眾報名健走活動，縣長楊文科（左6）表示，從4月1日到8月31日止，民眾只要每月走20萬步，並按月上網填寫表單上傳，每月將抽出40名幸運兒，可獲得新台幣300元禮券。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣衛生局推廣全民運動，推動「健康新生活」，縣長楊文科今天表示，從4月1日到8月31日止，民眾每月走20萬步，並完成相關填寫，可抽價值新台幣300元禮券。

新竹縣政府今天辦理「健康新生活」活動記者會，邀請民眾報名健走活動，楊文科說，4月1日到8月31日止，民眾只要每月走20萬步，並按月上網填寫表單上傳，每月將抽出40名幸運兒，每人可獲得300元禮券。

他指出，為鼓勵健康飲食，民眾在8月1日至8月31日期間內，購買衛生局認證的健康餐盒5個，於9月5日前填寫表單上傳，9月14日將抽出60人，每人可獲得300元商品禮券。

衛生局指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，打亂全民生活作息，衛生局舉辦「健康新生活運動」，盼帶動民眾多運動、多走路，保持身體健康。（編輯：方沛清）1110324