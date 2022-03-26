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食品業者用過期食品提供團膳 高雄市衛生局開罰

2022/3/26 10:34
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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄楠梓一家食品業者遭檢舉提供過期食品給機關團體廚房，高市府稽查發現，業者不只囤放預期數月以上食品，還派廚師進駐機構廚房烹調，將對業者開罰。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，23日接獲民眾反映，楠梓區這家食品業者疑似提供過期食品機關團體廚房，立即啟動「無預警稽查」，分別前往業者5處食材倉庫及廚房稽查。

衛生局說，在其中2處查獲逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，其中有些已過期數個月以上。衛生局當場封存，責令業者不得擅自移動，並帶回相關事證漏夜釐清來源與流向。

衛生局指出，業者不僅無法清楚交代囤放逾期食品理由，還涉及派駐廚師進駐機構廚房、使用逾期食品烹調供人食用，違反食品安全衛生管理法，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者務必落實管理，善盡社會責任，勿心存僥倖使用與提供逾期食品於消費者；民眾若有發現食品衛生問題，也可向衛生局食品衛生科反映。（編輯：方沛清）1110326

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