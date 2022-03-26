台東廣原村校運動會 烏國旗上寫布農族語「加油」

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）偏鄉傳愛心，台東縣海端鄉廣原村舉辦「村校運動會」，聖火台、講台以烏克蘭國旗圖像布置，村民身上貼上烏國旗，用布農族語寫上「加油」，盼戰爭快快結束。

在山腳下的海端鄉廣原國小今天上午舉辦「廣原村校聯合運動會暨原住民傳統技藝競賽」，入口處管制人員檢查注射2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的黃卡後，村民魚貫進入運動會場，身貼烏克蘭國旗貼紙，國旗上還寫著布農族語的「加油」。

運動場的聖火台貼上大型烏克蘭國旗，講台布置也以烏克蘭國旗的藍黃顏色為主，四處都能見到烏克蘭國旗。

廣原村長余春梅說，村校聯運發起這樣的行動，就是希望俄羅斯和烏克蘭不要戰爭，戰爭帶給百姓痛苦，尤其小孩子很可憐，雖然無法實質協助，只能用祈福及禱告方式，希望2國和平。

協助籌辦這次「村校」運動會的村民達亥說，小朋友從媒體和課堂上感受到戰爭的可怕，希望戰爭能早日結束。

錦屏國小校長黃俊瑋接受媒體訪問表示，課堂上老師會告訴學生烏克蘭和俄羅斯戰爭的事，但不會引導價值判斷，由學生說出自己的看法。

邱姓村民說，沒有人希望發生戰爭，更沒有人希望自己的國家被入侵，俄羅斯是強國，不應該去侵害烏克蘭，他覺得各國要譴責亂發動戰爭的國家，也要用行動支持烏克蘭，和平不是口號，要用愛來維護。（編輯：郭諭儒）1110326