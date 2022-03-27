中油高煉廠第4區整治 加裝活性碳吸附塔防2次污染

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）迎接台積電設廠，高市府針對中油高煉廠舊址分區進行土污整治，首波第3區開挖已完成，並已啟動第4區整治工程，市府環保局表示，將裝設活性碳吸附塔，降低異味及可能污染物逸散。

中油高雄煉油廠舊址，未來將轉型為楠梓產業園區，園區內需要整治的污染場址面積約169.5公頃，共分為6區，採分區整治。目前市府已完成第1階段的第3區的污染土壤開挖作業，並已啟動第4區整治工程。

由於目前地下水位較高，第4區整治開挖抽取地下水時，近日有民代及居民擔心揮發性有機物會隨著水排放逸散。市府環保局今天發布新聞稿表示，第4區整治將加裝設活性碳吸附塔，加強防範2次污染。

環保局新聞稿指出，高廠整治第4區範圍內已設置1座廢水處理池及1套廢水設備，水質檢測結果pH值7.3，呈中性，另苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度也均符合管制標準，並無污染環境。

環保局表示，但為讓市民放心，市府決定將另裝設活性碳吸附塔，吸附水中可能殘留揮發性有機物，徹底解決污染源可能逸散問題，後續再經中油高廠廢水處理廠處理後海放，放流口也裝有水質監測設施。

根據環保局監測，未來也將持續要求整治廠商，確實依循核定計畫書內容執行2次污染防治工作，除將環境監測資料公布於環保局官網，也於周邊里辦公處設置智慧電視提供最新環境監測資訊，以取得民眾對整治作業的信任。（編輯：黃世雅）1110327