小琉球體驗潛水 莊瑞雄：屏東適合推海洋運動

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）民進黨立委莊瑞雄今天到屏東離島小琉球體驗潛水並表示，屏東地理位置得天獨厚，四季如春好氣候，非常適合大力推動海洋觀光及海洋運動發展，促進屏東觀光財。

立委莊瑞雄服務處今天發布新聞稿表示，在民進黨屏東縣長初選政見會中提出了「3大優先」與「3大升級」，分別是產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先；以及觀光升級、運動產業升級、醫療升級、水資源升級。其中觀光升級及運動產業升級受到年輕人關注。今天特別前往小琉球與台灣潛水選手劉家誠等好手一起潛水。

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莊瑞雄說，屏東地理位置得天獨厚，從新園往南到東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城、恆春，右手邊是台灣海峽；鵝鑾鼻望過去是巴士海峽；到風吹砂再轉個彎到滿州、牡丹右手邊是太平洋，非常適合大力推動海洋觀光及海洋運動發展，促進屏東的觀光財。

談及未來屏東運動產業的願景。莊瑞雄表示，台灣體育發展過去僅被視作為教育一環，但運動領域是一個涵蓋範圍寬廣且富含前景產業，在政見中特別強調屏東的運動產業升級，發展台灣運動產業。（編輯：黃世雅）1110327