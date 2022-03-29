高市國營事業協力廠商移工快篩 195人均無異常

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）為加強防疫，高雄市長陳其邁昨宣布加強國營企業紅區人員每週快篩等措施，市府勞工局表示，統計有聘僱移工的協力廠商共5家，已完成全部195名移工快篩，快篩結果皆無異常。

陳其邁昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，針對國營事業和關鍵產業，如台電配電室等無法停工的產業規劃為「紅區」，工作人員需每週快篩，並需每天記錄健康狀況。

高雄市政府勞工局今天發布新聞稿表示，今年2月起已邀專家學者配合衛生局，前往包含中油、台電、中鋼、台船及38家關鍵企業，訪視廠區及相關防疫措施，並要求企業落實快篩及移工宿舍防疫，建立窗口即時回報結果。

勞工局長周登春說，有鑑於近日桃園大潭電廠爆發移工群聚感染，勞工局已要求中油、台電、中鋼、台船連同相關的協力廠商須確實執行防疫管理。

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經統計有聘僱移工協力廠商計5家，目前已完成全部195名移工快篩，快篩結果皆無異常，且移工已全數完成施打2劑疫苗，廠商將持續加強移工接種第3劑。

勞工局表示，鑑於疫情瞬息萬變，尤其移工群聚感染，對雇主產線及社會影響更趨嚴重，勞工局呼籲雇主及仲介公司應積極重視移工住宿環境及品質，落實不混居、分艙分流等防疫措施，加強鼓勵及督促移工接種第3劑疫苗。（編輯：陳仁華）1110329