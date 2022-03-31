更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 地方

台南3個月內拆除違規廣告近5萬件 售屋仲介居冠

2022/3/31 10:14（3/31 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市房地產水漲船高，又逢選舉年，違規廣告屢見不鮮，台南市政府環保局統計，111年已拆除近5萬件違規廣告。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月31日
台南市房地產水漲船高，又逢選舉年，違規廣告屢見不鮮，台南市政府環保局統計，111年已拆除近5萬件違規廣告。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市房地產水漲船高，今年又逢選舉年，違規廣告屢見不鮮，台南市政府環保局統計，今年已拆除近5萬件違規廣告，前3名分別是售屋仲介、選舉及借貸。

台南市政府環保局人員今天表示，台南市今年1月至3月中旬，環保局拆除違規廣告近5萬件，包括售屋仲介廣告、借貸布條、廁所水管包通、開鎖、選舉參選人廣告等；其中違規前3名是售屋仲介廣告、選舉參選人廣告、借貸布條廣告，數量分別是4萬3733件、4033件、2054件。

環保局發布新聞稿指出，台南市去年下半年以來，各類違規廣告物明顯增加，台南市議會今年1月、3月也要求市府工務局、環保局強力拆除違規廣告。

環保局表示，為遏止違規廣告泛濫，以拆除與告發並用，4月1日起除加強拆除，也會依法告發裁處新台幣1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼，也將依電信法規定移送電信單位停話處分。（編輯：陳仁華）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族