台南3個月內拆除違規廣告近5萬件 售屋仲介居冠

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台南市房地產水漲船高，又逢選舉年，違規廣告屢見不鮮，台南市政府環保局統計，111年已拆除近5萬件違規廣告。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月31日

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市房地產水漲船高，今年又逢選舉年，違規廣告屢見不鮮，台南市政府環保局統計，今年已拆除近5萬件違規廣告，前3名分別是售屋仲介、選舉及借貸。

台南市政府環保局人員今天表示，台南市今年1月至3月中旬，環保局拆除違規廣告近5萬件，包括售屋仲介廣告、借貸布條、廁所水管包通、開鎖、選舉參選人廣告等；其中違規前3名是售屋仲介廣告、選舉參選人廣告、借貸布條廣告，數量分別是4萬3733件、4033件、2054件。

環保局發布新聞稿指出，台南市去年下半年以來，各類違規廣告物明顯增加，台南市議會今年1月、3月也要求市府工務局、環保局強力拆除違規廣告。

環保局表示，為遏止違規廣告泛濫，以拆除與告發並用，4月1日起除加強拆除，也會依法告發裁處新台幣1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼，也將依電信法規定移送電信單位停話處分。（編輯：陳仁華）1110331