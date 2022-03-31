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鳳陽非營利幼兒園啟用 高雄公共化教保達4成

2022/3/31 13:38（3/31 14:06 更新）
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高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園31日啟用，高雄市政府在園內舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園31日啟用，高雄市政府在園內舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄小港區首個專為幼兒打造的新建非營利幼兒園「鳳陽幼兒園」今天啟用。高雄市政府表示，110學年度共新設公共化幼兒園14園、並有6園建置中，公共化教保服務達到4成目標。

小港區鳳陽非營利幼兒園今天啟用，高雄市政府舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動。教育局主任秘書吳文靜化身魔術師，帶領童話人物愛麗絲、紅心皇后、白雪公主等，與小朋友一同點亮魔法樹，並勇闖6大童話故事情境關卡，過一個特別又難忘的兒童節，也期許新設非營利幼兒園能許孩子一個閃閃發光的童年。

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吳文靜表示，為提供孩子更好的教保服務，高雄市在110學年度共新設公共化幼兒園14園，目前持續建置中的有6園，綜合既有、新建與興建中的公共化幼兒園，公共化教保服務達到4成目標；且高雄近3年來公共化幼兒園總計增加380班，為全國最高。

高市府資料指出，今天啟用的鳳陽非營利幼兒園位於小港區鳳陽國小內，為小港區第一所專為幼兒打造，委由高雄市關懷家庭教育發展協會經營，教學內容結合生態與美感教育，盼提供讓家長放心的托育環境。（編輯：張芷瑄）1110331

高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園31日啟用，高雄市政府在園內舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動，市府教育局主任秘書吳文靜化身魔術師，帶領小朋友勇闖6大童話故事情境關卡。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
高雄市小港區鳳陽非營利幼兒園31日啟用，高雄市政府在園內舉辦「童話魔法森林探險趣」兒童節慶祝活動，市府教育局主任秘書吳文靜化身魔術師，帶領小朋友勇闖6大童話故事情境關卡。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
高雄市小港區首個專為幼兒打造的新建非營利幼兒園「鳳陽幼兒園」31日啟用，教學內容結合生態與美感教育，期許能給孩子一個不一樣的童年。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
高雄市小港區首個專為幼兒打造的新建非營利幼兒園「鳳陽幼兒園」31日啟用，教學內容結合生態與美感教育，期許能給孩子一個不一樣的童年。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月31日
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