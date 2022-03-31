連假人潮湧入熱門景點 鼓山警分局籲事前規劃路線

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）清明連假將至，高市鼓山警分局轄區有多處熱門觀光景點，今針對壽山風景區、旗津、西子灣地區提醒連假期間將進行交通疏導管制，呼籲市民事前規劃路線，盡量搭乘大眾運輸。

針對壽山風景區連假期間交通疏導管制，高雄市政府警察局鼓山分局中午發布新聞稿指出，壽山地區將視交通流量，機動管制萬壽路南部海岸巡防局上方（兵員站）至元亨寺單向通車，若市民要開車前往元亨寺、動物園，可改由鼓山二路與興隆路口上山。

另外，元亨寺在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不提供接駁車接送服務，進入祭祖車輛需一律由後山下山，經由台泥臨時停車場接鼓山二路進入市區。如元亨寺停車場已停滿，現場需依警方指示路旁停車，避免交通壅塞。萬壽路多個路段也將開放路邊停車，或是鼓勵民眾多利用輕軌系統轉乘公車。

旗津地區部分，鼓山分局表示將彈性實施二階段小客車管制，並加開接駁車。前往旗津民眾可搭乘捷運、輕軌至西子灣站，再步行至鼓山輪渡站或至棧二庫輪渡站搭乘渡輪前往旗津。抵達旗津後也能轉乘紅9路市公車接駁至旗津各風景區。

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西子灣地區，臨海一路、二路口及臨海新路、鼓山一路口也將設置管制點，並視哈瑪星（西子灣）地區交通流量彈性管制小客車以上車輛進入。警方也建議市民可搭乘捷運或輕軌至西子灣車站，再步行至西子灣（英國領事館）、鐵道文化園區、棧貳庫等。

警方呼籲，連假期間4月2日到4月5日上午11時至下午5時，鼓山輪渡站實施機車分流管制措施；管制燃油機車禁止搭乘渡輪，僅開放行人、自行車、旗津居民機車、電動機車搭乘。（編輯：黃世雅）1110331