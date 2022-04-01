台南規劃闢建25座特色公園 投入經費逾2億元

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（中央社記者張榮祥台南1日電）為打造親子友善環境，台南市政府積極開發特色公園遊樂場，近3年已規劃25座，預定投入經費逾2億元，目前13座完工，3座施工中、9座規劃。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，開發特色公園遊樂場除將現有公園遊具汰舊換新，同時擴大預算開發公園計畫用地，近3年規劃闢建25座特色遊戲場域，總計投入新台幣2億857萬元打造特色遊戲場。

依工務局公園管理科數據，其中13座已完工，3座施工中，9座規劃中，今年將陸續開放公61健康市場公園、永康公3公園特色遊戲場、南區灣裡人工濕地公園特色遊戲場，及溪南示範型港濱歷史公園深海歷險趣遊戲場等4座特色遊戲場。

另外，溪北地區鹽水區公20公園共融遊戲場開闢案，正辦理細部設計；麻豆、學甲、柳營、關廟也也進入規劃設計階段。大台南東、北等區也逐步提供兒童更多樣不同體驗的遊樂設施。

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工務局表示，目前規劃設計案也都會邀請專家學者、還我特色公園行動聯盟代表，以及四大家長團體代表共同參與，期以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。

工務局新聞稿說明，為考量打造真正符合地方居民期待的公園特色遊戲場，針對新開發的港濱歷史公園及鹽水區公20特色公園，市府採開放態度辦理多場工作坊活動，邀請家長、孩童與專家們共同參與，做出最貼近民心方案進行規劃設計，港濱歷史公園即將完成，屆時歡迎各界見證市府努力與成果。（編輯：孫承武）1110401