南科聯外道目加溜灣大道 路平改善2.5公里

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，長期路面不平引民怨。南市府爭取近1億元經費，長2.5公里的目加溜灣大道今已完成主線AC鋪設工作，將大提高用路舒適度。

南科發展已成為台南市重要經濟城鎮，道路開闢與品質提升更是經濟發展不可或缺主要條件。台南市政府工務局今天新聞稿指出，為提升重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道道路品質，持續向中央爭取經費，獲得營建署前瞻計畫核定經費新台幣3950萬及6200萬元，推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

工務局官員說，目加溜灣大道改善工程全長2.5公里、寬25公尺，今年2月15日進場施作人行道，陸續完成道路AC刨鋪作業，清明假期前已完成主線AC鋪設工作。

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目前還有台1線、台19甲兩處路口因配合交通號誌及警方監視系統線路移設尚未完成，預計4月11日可完成管線移設作業；後續工務局會再進場接續辦理路口改善作業；全案原預定工期7月中完工，現各項工程順利進行，預計5月底前可提早完工。

目加溜灣大道改善工程採路平專案高規格標準進行道路銑鋪，採用改質瀝青可大幅提升鋪面耐久性，在「人本交通」設計概念下，將路口人行環境一併改善，給予用路人安全舒適的行車環境及優化行人空間。至於西拉雅大道，配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，預計明年初竣工。（編輯：孫承武）1110405