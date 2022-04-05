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中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
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中市將辦14場光電產業徵才 釋出3800職缺

2022/4/5 11:06（4/5 11:21 更新）
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台中市政府勞工局4月推出「光電產業聚台中」系列徵才活動，邀集光電業、光學業及半導體業等廠商辦理14場徵才活動，歡迎有就業需求的民眾踴躍參加。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月5日
台中市政府勞工局4月推出「光電產業聚台中」系列徵才活動，邀集光電業、光學業及半導體業等廠商辦理14場徵才活動，歡迎有就業需求的民眾踴躍參加。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府在4月將推出「光電產業聚台中」系列徵才活動，邀請光電業、光學業及半導體業等54家次廠商，辦理14場徵才活動，釋出3800個職缺，歡迎求職者踴躍參加。

台中市勞工局長張大春今天透過新聞稿表示，在市府團隊積極招商引資之下，截至3月18日止，投資台中市總額高達新台幣1兆400億元，就業人口更增長至139.5萬人，勞動參與率60.1%，均創縣市合併以來最高。

張大春指出，勞工局為協助市民順利就業，於4月份辦理「光電產業聚台中」系列徵才活動，邀集光電業、光學業及半導體業等廠商辦理14場徵才活動，歡迎有就業需求的市民踴躍參加。

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勞工局指出，台中有密集的產業聚落，從上游玻璃材料、中游光學元件到下游應用及相關周邊產業供應鏈完整，主要分布在精密機械科技創新園區、潭子科技產業園區、中部科學園區及台中工業區等。

張大春說，市府以「前店後廠」推動產業發展，強化產業展銷能力，爭取國際訂單，這次徵才活動特別邀請近年投資中市的指標性廠商如記憶體大廠台灣美光、光學鏡頭大廠大立光電、將在中市投資超過千億元擴建新廠的面板大廠友達光電等企業，並擴大與護國神山台積電加強合作及加入徵才行列，希望協助優秀求職人才就業成功。（編輯：李錫璋）1110405

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