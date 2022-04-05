中市空品感測器物聯網 獲世界智慧50大獎

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府以「空品感測器物聯網」參加今年「世界智慧50大獎」，從全球近200份投稿參賽項目中脫穎而出，獲得這屆「智慧50大獎」殊榮，更是東亞唯一獲獎的城市。

台中市政府今天發布新聞稿指出，全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）為表揚世界具影響力的智慧城市，自2018年起，逐年舉辦「世界智慧50大獎」（Smart 50 Awards），台中市以「空品感測器物聯網」榮獲2022年度智慧50大獎，更是東亞唯一獲獎的城市。

台中市環保局表示，此案成功獲得國際肯定，也為各局處合作夥伴關係建立最佳模範。考量美國頒獎典禮防疫因素，經由副市長令狐榮達特別指導並協調，感謝外交部及駐芝加哥辦事處全力協助，4日由經濟組長鄭錦松在美國俄亥俄州哥倫布市舉行的Smart 50頒獎典禮代表領獎。

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環保局指出，中市布建空品感測器已達1411台，數量不僅凌駕於各縣市之上，更充分發揮空品感測器監測優勢效益，腦力激盪結合「空品感測器物聯網」平台，學習台中市警方科技辦案的關鍵技術，輔助台中市空品管理及智慧執法，去年更提供重大火警現況，和消防局合作空品影響分析超過40次。稽查處分空污案件超過30件次，裁罰金額超過新台幣1000萬元。

環保局表示，突出的績效也讓台中市於去年11月受環保署邀約，在空品感測物聯網合辦會議與交流活動上向各縣市分享經驗，此次獲得國際獎項肯定，讓台中市空品感測器物聯網不僅在國內表現突出，也在世界舞台上發光發亮，更認證台中市成為全球智慧城市，凸顯全球永續環境科技治理成效。（編輯：謝雅竹）1110405