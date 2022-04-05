廖老大彰濱工業區測試打龜號 盼6日加速破紀錄

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，廖志賢團隊人員今天下午在彰濱工業區一處私人場地測試車輛進行調整，希望明天在台中港環港北路跑出佳績。

被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢，不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，廖志賢自費改裝進口車「打龜號」，向台中市租借道路測速被拒，後來在民代協調下，成功取得許可，明天上午在台中港環港北路進行直線加速拍攝。

廖志賢工作團隊今天下午在彰化彰濱工業區一處私人場地測試車輛；工作人員接受媒體聯訪時解釋，今天來到彰濱工業區不是要測車速，而是針對汽車渦輪增壓器進行調整，由於增壓器數值和路面抓地力有關，今天測得的數字會作為明天測速參考。

工作人員指出，明天會幫「打龜號」換上新輪胎，希望能有好成績，也因為這次是為了台灣尊嚴而戰，所以大家都會拚盡全力。

廖志賢則說，當初承諾如果輸給對方，就要捐款給紅十字會，他有信心明天能跑出好成績，讓大家知道台灣有快車，台灣汽車工業不輸人。（編輯：陳仁華）1110405