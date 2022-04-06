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疫情16/300

連假結束 高雄青山國小宣布預防性停課至11日

2022/4/6 12:11
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市小港區青山國小今天凌晨在官網宣布，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之故，將自今天起至11日預防性停課，12日復課。因事出突然，校方盡力通知，今早仍有零星家長到校。

青山國小今天凌晨12時37分在官網發出公告表示，「因應疫情之故，學校自4月6日至11日預防性停課，4月12日復課。家長可以透過班級Line群組與導師聯繫相關後續線上授課事宜。抱歉，事出緊急，現在才告知。」

青山國小包含21個班級及3班幼兒園約600人，校長陳宜亨接受中央社記者訪問證實停課消息，並表示詳細停課原因需由市府統一說明。

由於事出突然，陳宜亨說，為了不讓家長白跑一趟，學校用各種管道盡力通知每個家長，直到今天早上僅有零星幾名家長仍有到校。

此外，國立高雄科技大學今天也發布新聞稿表示，因應國內疫情，高科大採預防性措施，4月10日前全校採取線上學習模式，並同步啟動分流辦公。

高科大表示，由於墾丁台灣祭活動有確診者參加，衝擊屏東在地的4所大學，高科大也考量學校校區幅員廣闊且學生人數眾多，因此採取線上學習模式避免疫情傳染風險，也成為高雄第1所公佈預防性採取線上學習措施的學校。

高科大表示，目前持續追蹤國內疫情變化，隨時做滾動式修正，務必維持疫情下正常的校內教學與學習。另為防疫考量，也自即日起除洽公外，暫停校外人士進入校園運動。

高科大指出，高科大防疫小組已全面啟動，包括教務處負責協助全校線上學習相關事務，校安中心也維持校區人員進出管制，學務處已在春假前公告全體師生，凡收到細胞簡訊或需自主健康管理者均列入追蹤關懷名單。

高科大強調，校內資訊系統E化有超前部署，配合即日起採線上學習及分流上班機制，師生可透過線上系統進行上課及辦理一般事務，減少人員移動降低師生染疫風險，遏止疫情燒入校園。（編輯：黃世雅）1110406

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