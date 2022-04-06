金門增1例確診病例 居家隔離期間陰轉陽

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金門縣政府秘書長陳祥麟（左）、衛生局長李錫鑫（右）6日出面說明金門最新疫情，宣布金門再增1例確診個案，強調將持續密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化調整，不排除加強相關防疫措施。中央社記者黃慧敏攝 111年4月6日

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門再增1例COVID -19確診病例，為金門縣第3例（案24402）確診個案的同住家人，居家隔離期間PCR由陰轉陽，年齡為70多歲，已接種3劑疫苗。總計金門確診4例，居隔80例。

縣府下午召開臨時記者會，由秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫說明最新疫況。陳祥麟指出，第4例於4月3日經檢驗PCR陰性後，收住防疫旅館進行10天的居家隔離，昨天晚餐後有輕微流鼻水、咳嗽及喉嚨痛症況，在防疫旅館自行使用家用快篩，結果為陰性。

陳祥麟說，今天上午，個案主訴症狀沒有緩解，再次自行做快篩，為陽性反應；上午約10時，個案通報衛生局，由衛生局啟動送醫，經PCR檢驗陽性，Ct值18.34，收住金門醫院負壓隔離病房。總計金門縣居家隔離者共80例，包含金門縣匡列70例及其他縣市轉介10例。

陳祥麟表示，依中央擬定的「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」：確定病例在他推估的可傳染期間，如曾有國內PCR檢驗陰性證明，可視同採檢前無傳染力，可傳染期則以採檢日起算。因第4例已於3日採檢陰性後立即入住防疫旅館，因此並無新增居家隔離者。

衛生局新聞稿指出，金門第3例確診個案（案24402）於3月31日下午2時20分搭乘華信班機回金門掃墓，4月2日晚間因咳嗽有痰自行快篩陽性，經送醫確診收住負壓隔離病房，因基因尚未經中央疫情指揮中心定序，他的傳播感染途徑還無法確認。

李錫鑫表示，目前3例確診個案收住於金門醫院負壓隔離病房，除第2案有輕微喉嚨痛，其他狀況穩定。

此外，陳祥麟表示，近日疫情尚未到達高峰，考量金門目前已有4例確診個案，以及清明期間鄉親大量返鄉移動，疫情仍有升溫可能，將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化調整，不排除加強相關防疫措施。（編輯：謝雅竹）1110406