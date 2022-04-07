議員指調17機要占缺 北市：處理跨局處專案

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員王浩指出，調資料發現各局處共17名機要人員，被北市府借調至市長室等處。北市府今天表示，17人是處理跨局處等專案，且是依專案執行小組設置要點執行。

台北市議會民政委員會上午召開會議，台北市政府秘書處、民政局等官員列席。國民黨籍市議員王浩質詢，依北市府資料，有17名人員擔任各局處機要，但分別被借調市長室或副市長室，認為這些人是占用局處職缺。

王浩說，17名機要包含研考會、都發局、社會局、工務局水利處共4人借調市長室，其他借調副市長室，局處包含捷運局、都發局、工務局、文化局、環保局等，認為北市府行事隨便，任用機要服侍長官，且違反議會曾要求市府不得占用下級單位職缺決議，要求2週內人員應回歸原局處。

台北市政府秘書長陳志銘答詢，北市府自2020年起，已訂定相關要點，內容包含調用人員調用要依循公文程序簽核等，目前皆依此要點執行。因副市長、副秘書長負責多件大型專案，才需調用各局處人員協助，過去狀況是府級首長與局處首長溝通後，就完成借調，但缺乏制度化。

他說，北市府已訂定設置相關要點，主要是要協助跨局處相關計畫等業務，至市長柯文哲卸任後就解散。

北市府表示，為確保府級專案品質、強化執行過程協調與溝通等，2020年9月間訂定「台北市政府府級專案執行小組設置要點」，並設府級專案執行小組，同日生效。

市府指出，設置要點包含府級專案執行小組任務有協助市長、副市長、秘書長、副秘書長擬訂跨局處重大專案推動等，由秘書處編預算支應。（編輯：李亨山）1110407